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Okullarda kuru üzüm ve süt dağıtılacak

Başbakan Davutoğlu, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'ndan çıkarılacak kararla bütün okullarda sütle birlikte kuru üzüm dağıtılacağını açıkladı

31 Ocak 2015 21:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yılda 60 bin ton kuru üzüm dağıtılacağını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Manisa 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Bu ay çok sayıda reform paketini kamuoyuyla paylaştığını anlatan Davutoğlu, kasım, aralık, ocak aylarında 25 sektörel dönüşüm programını açıkladıklarını anımsattı. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, esnaf paketi konusunda da bilgi veren Davutoğlu, çalışan anneler ile KOBİ'lere verecekleri desteklere, konut ve tarım teşviklerine de değindi. 

Manisa ile ilgili birkaç müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Davutoğlu, yaptıkları spor salonunun nisanda tamamlanacağını, miting için Manisa'ya geldiğinde salonu açmış olacaklarını kaydetti.

Tüm üzüm üreticilerine de müjde vermek istediğini dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta içinde Milli Eğitim Bakanımıza gerekli talimatları vermiştim. Bütün okullarımızda sütle birlikte bu bereketli, bu şifalı Manisa üzümlerinin de dağıtılması için talimat verdik. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz inşallah. Bütün okullarda sütle birlikte gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi için kuru üzüm dağıtacağız. Yılda 60 bin ton kuru üzüm dağıtacağız."

 

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