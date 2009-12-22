Okullarda engelli öğrenci devrimi

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tüm okulların fiziksel engelli öğrencilere göre düzenlenmesini istedi: Girişe rampa, özel asansör, merdiven, kapı, sınıf ve bahçelere düzenleme.





Okullardaki 85 bine yakın engelli öğrencinin hayatını zorlaştıran engeller sonunda kaldırılacak. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun yayımladığı ve ‘bina girişine rampa, engelli asansörü, merdivenlere korkuluk’ gibi düzenlemeler getiren genelge hayata geçerse, engelli çocukların sınıfa sırtta taşınma görüntüleri son bulacak.



Bakan Çubukçu, ‘Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler’ konulu bir genelge yayımladı. Konunun önemi ve bugüne kadar yapılan uygulamaların izlenmesi sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim yapılarında fiziksel engelli öğrenciler için yapılmasına ihtiyaç duyulan düzenlemelerin bir kez daha açıklanmasının gerekli görüldüğünü belirtti. Genelge şu düzenlemeleri getiriyor:



- Bina girişinde en fazla yüzde 6 eğimli, serbest genişlikleri en az 152.5 santimetre, yüzeyi kaymayan ve tekerlekli sandalye hareketlerini güçleştirmeyen malzemeyle kaplı rampalar inşa edilecek. Her 6 metrede bir dinlenme amaçlı sahanlık yapılacak. Giriş kapıları, menteşeli ve normal açılır kanat olacak, döner veya çarpma kapı yapılmayacak.





-Merdiven ve rampalarda, engelli öğrencilerin hareketlerini rahatça sağlayacak tutunma küpeşteleri, rampanın korumasız kenarlarına koruma bordürü yapılacak. Merdivenlerin basamak yükseklikleri en çok 16 santimetre, genişlikleri en az 28 santimetre olacak. Çıkıntılı uçlu basamak tasarımından kaçınılacak, az görenler için her basamağın ön kenarında farklı renkler kullanılacak.





-Birden fazla katlı eğitim binalarında tekerlekli sandalyedeki engelli öğrenci ve refakatçisi düşünülerek fiziksel engelli asansörü yapılacak. Asansörün işlemleri otomatik ve tehlike alarmı olacak, kabin içinde katları belirten sesli anons sistemi bulunacak.





-Elektrik kesilmelerinde akülü acil aydınlatma, otomatik kata getirme sistemi, havalandırma tertibatı ve müdür yardımcısı odası ile telefon bağlantısı olacak. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olacak.



-Derslikler tekerlekli sandalyelerin hareketlerine uygun inşa edilecek, derslik zemininde kot farkı oluşturulmayacak, derslik kapıları eşiksiz, dışarıya açılır ve 100 santimetre boşluklu olarak projelendirilecek. Kapı kolları yerden belli yükseklikte, tek ile kavranabilecek ve kullanılabilecek biçimde olacak.



-Yazı tahtaları yerden 70 santimetre yükseklikten itibaren monte edilecek. Askıların bir kısmı ihtiyaca göre engelli öğrencilerin yetişebileceği yüksekliğe konulacak.



-Fiziksel engelli tuvaletleri tekerlekli bir kişinin içeriye girip kapıyı kapatmasına elverişli olacak. Tuvaletin iki yanında tutunma bantları bulunacak, engelliye göre üretilen özel lavabolar takılacak.



-Okullardaki bahçe kapısından tören alanına girişler, yaya kaldırımından itibaren engelsiz olacak. Tören alanı ile bahçe girişi arasında seviye farklılığı olması halinde yol zemin rampa yapılacak.



-Tören alanları fiziksel engelli öğrencilerin ulaşabilirliğini ve hareketini kolaylaştıracak şekilde engellerden arındırılacak. Okul bahçelerinde zemin düz ve kaymaz yüzeyli yapılacak. Yüksek, keskin, kavisli veya köşeli düzenlemelerden, çukur, yükselti, döşeme farklılığı, otopark zincirleri, yer ızgaraları gibi tehlikeli düzensizlikten kaçınılacak.



-Bahçedeki dolaşım yolları en az 2 metre genişliğinde, gevşek ve kaygan olmayan malzemeyle döşenecek, engelli öğrencilerin açık spor sahalarına ulaşmaları sağlanacak.



-Az gören ve az duyan öğrenciler için de koridorlardaki boşluklar, kapılar, rampalar, merdivenler ve acil kaçışlar kolayca fark edilecek şekil ve renkte düzenlenecek. Işığı yansıtan yüzeylerden kaçınılacak.



-Kapılardaki yazılar standart sembol veya kabartma karakterli, büyük harf karakterinde, bulundukları zeminle zıt renkli, kapı kolunun bulunduğu kenarda olacak.



-Cam kapılar ve camlı yüzey ara bölmeleri yatay bant şeklinde işaretlenecek.



-Her tür ve kademedeki eğitim binalarına ait yeni projeler, eski tip projelerle veya özel proje uygulanarak bağış olarak yaptırılacak bütün okul binalarında bu genelgede belirtilen düzenlemeler yapılacak.



Engellilere yönelik hizmet veren özel eğitim kurumlarında 24 bin 100 öğrenci var. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 58 bin 325 engelli öğrenci bulunuyor.

