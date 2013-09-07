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Okullarda ek kontenjan için tarih

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlar konusunda yazılı bir açıklama yaptı

07 Eylül 2013 13:43

Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağını duyurdu. Boş kontenjanlar 9 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

Açıklamada, 29 Ağustos günü sona eren kayıt işlemlerinin ardından sınavla öğrenci alan okullarda kontenjanların dolmadığı belirtildi.

Bakanlık, 2013 yılı SBS'ye katılan ve OYP'si 201 ve üzeri olan, tercih döneminde okul tercihi yapamayan, tercih yaptığı halde hiçbir okula yerleşemeyen, herhangi bir tercihine yerleştiği halde okul mülakatında elenen öğrencilere yeni bir hak tanınacağını açıkladı.

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