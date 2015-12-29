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Milli Eğitim Müdürlüğü: Yılbaşında değer yargılarımızdan uzak kutlamalar yapmayın

Eğitim Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev, "Okullarda her türlü dini etkinliklerin yapılması için tüm imkanlar verilirken yeni yıl etkinliklerinin yasaklanması kabul edilemez" dedi

29 Aralık 2015 12:41

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Dikkat edilecek hususlar” başlığı altında okullara gönderdiği  yazıda yılbaşını “değer yargılarımızdan uzak” olarak niteleyerek, okullarda yapılacak etkinlikleri ve kutlamalar hakkında uyarıda bulundu.

Evrensel’den Eren Yılmaz’ın haberine göre Eğitim Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev yasağa tepki göstererek, “Çocuklar yeni bir yılı umutla karşılayabilmeli. Okullarda her türlü dini etkinliklerin yapılması için tüm imkanlar verilirken yeni yıl etkinliklerinin yasaklanması kabul edilemez” diye konuştu.

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Dikkat Edilecek Hususlar” başlığını taşıyan bir yazıyı okullara gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çarıklı imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Müdürlüğümüze yapılan şikayetlerden anlaşıldığı üzere, mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak bazı kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği, öğrencilere ‘31 Aralık 2015 günü okula gelmeyin’ şeklinde yönlendirmeler yapıldığı bilgileri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edecek ya da özendirecek eğlence, şans oyunu, çekiliş ve veli izni olmadan yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı şekilde etkileyecek etkinliklerin yapılmaması, tatil konusunda Bakanlığımız veya Valiliğimizin açıklamalarıyla resmi olarak bildirilen tatil günlerine uyulması ve bir aksaklığa fırsat verilmemesi hususunda; Gereğini rica ederim”

 

"Yeni yıl yeni umutlar,
yeni başlangıçlar demek"

 

Okullara asılan ilanla ilgili olarak  konuşan Eğitim Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev, “Bu da hükümetin gerici uygulamalarından bir tanesi. Daha önce ‘Noel’i yasaklıyorum’ diyorlardı, şimdi de yeni yıl kutlamaları yasaklanıyor. İnsanlar yeni bir yılı kutluyor. Yeni yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Çocuklar yeni bir yılı umutla karşılayabilmeli. Böyle olumlu bir şeyi yasaklayarak kimsenin eline bir şey geçmez. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli. Okullarda her türlü dini etkinliklerin, kutlamaların yapılması için son sürat çalışılırken, tüm imkanlar verilirken yeni yıl etkinliklerinin yasaklanması kabul edilemez. Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yazıyı geri çekmesi gerekiyor” diye konuştu.

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