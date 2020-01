Okullara 'hormonlu not' baskını

İstanbul’daki bazı popüler özel okullara Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri “hormonlu not” baskını yaptı. 25 Temmuz’da İstanbullu bir avukatın Bakanlığa “Notların şişirildiği ve hormonlu not verildiği” ne yönelik şikâyeti üzerine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da emri ile 3 bakanlık müfettişi harekete geçti. Müfetttişler, yaklaşık 4 ay boyunca ilçe ilçe okulları denetledi. Özel ve zincir okullar başta olmak üzere yapılan denetimler sonucunda hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya sundular.

Nuran Çakmakçı'nın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, göreve geldiği andan itibaren veli ve öğrencilerden gelen şikâyetlerin ardından ismi açıklanmayan avukat velinin de dilekçesi üzerine temmuz ayında müfettişlere bir yazı yazarak, “Hormonlu not almayan, adil not kullanan okulların öğrenci ve velilerine yazık oluyor. Bu adaletsizliği giderelim. Hormonlu not verenleri tespit edip gerekenlere soruşturma açalım” talimatını verdi. Bunun üzerine müfettişler, Ankara’dan İstanbul’a geldi. Başta özel okullar olmak üzere bazı ilkokul, ortaokul ve liselere gitti. Bazı zincir okulların tüm şubelerinin not defterleri ve diğer belgeler tek tek incelendi. Özel okullarla aynı kalitede olan bazı devlet okullarına da ani baskın yapan müfettişler, yaptıkları incelemelerde bazı okulların notları şişirdiğini tespit etti. Bu notların liseye ve üniversiteye yerleştirmede kullanıldığı için haksızlığa yol açıp, adil not veren okulların öğrencilerinin zor durumda kaldığını düşünen bakanlık müfettişleri, aralarında liselerin de bulunduğu birçok ilköğretim okulundan notları, yazılı kâğıtlarını ve bu konudaki tüm evrakı tek tek istedi. İstanbul’da Beyoğlu Öğretmenevi’nde üs kuran bakanlık müfettişleri, bazı okul müdürlerini de çağırarak, ayrıntılı bilgi aldı. Özellikle Türkiye’nin en önde gelen lise müdürleriyle de görüşen müfettişler, bu okullara gelen öğrencilerin başarılarının aynı şekilde sürüp sürmediğini de sorguladılar.

