Okullara bütçe yetmeyince öğretmenler tadilat yapıyor

Yeni 2017-2018 eğitim ve öğretim müfredatının başlamasına az bir süre kala okullara ayrılan bütçe yetersiz olunca tadilatları ve temizlikleri öğretmenler tamamlıyor. Muş’un merkeze bağlı Serinova Beldesi’nde 739 öğrencinin eğitim gördüğü Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki öğretmen ve yöneticiler, boyayıp temizledikleri sınıfları yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberi aynen şöyle:

Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Ülke genelinde birçok okulda eğitime hazırlık çalışmaları sürüyor. Eksikleri olan okullar pazartesi gününe kadar eksiklerini gidermeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitime ayrılan bütçe ile her ne kadar övünse de okulların eksikliklerini tamamlamada geride kalıyor. Birçok okulda devletin yapması gereken hazırlıkları okulda bulunan öğretmenler yapıyor. Okulun boyasından sıraların tamirine kadar işleri yapan öğretmenlerin bu durumdan memnun olmadığı da ortada. Özellikle köy okullarında öğretmenler kendi okullarının tadilatlarını gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük’ün Cumayanı köyünde bulunan 3 katlı okulda görevli öğretmenler, imece usulü ile evden getirdikleri temizlik malzemeleri ile sınıfları baştan aşağıya temizleyerek yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamaya koyuldu. İçerisinde ilkokul, imam hatip ve ortaokulun bulunduğu okulda görevli kadın öğretmenler sınıfları tek tek temizlerken, erkek öğretmenler ise bozuk ya da kırılmış olan tuvaletlerde musluk ve lavaboları değiştirdi. Bir kadın öğretmen ise 1.5 yaşındaki bebeğini uyutup diğer meslektaşları ile cam ve sıraları temizledi.

Antalya

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ’daki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Müdür Vekili Belin Ada'nın öncülüğünde, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapmak amacıyla tadilat çalışması yapıldı. Önce okulun eksiklerini tespit eden öğretmenler, maddi destek olan bir yurttaşın katkısıyla alınan boyalarla bütün sınıfları, koridorları, mescidi, dış duvarı ve bahçe duvarını boyadı. Sınıfları da temizleyen öğretmenler, sıraları da okul bahçesine çıkararak önce tadilat yaptı, ardından boyadı.

Muş

Muş’un merkeze bağlı Serinova Beldesi’nde 739 öğrencinin eğitim gördüğü Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki öğretmen ve yöneticiler, boyayıp temizledikleri sınıfları yeni eğitim- öğretim yılına hazır hale getirdi.



Muş’a 27 kilometre uzaklıktaki Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğretmenler 8 sınıfı, baştan aşağı kendi elleri ile boyadı. Tüm sınıf, koridor ve tuvaletleri yıkayıp pencerelerini silen öğretmen ve yöneticiler eğitim kurumunu 2017- 2018 eğitim- öğretim yılına hazırladı. 2 gün süren temizlik sonrası okul pazartesi günü gelecek öğrenciler hazır hale geldi.



Okulda görev yapan 30 öğretmenin büyük bölümünün Türkiye’nin dört yanındaki şehirlerden geldiğini anımsatan Okul Müdürü Yalçın Süne, okulda ahenkli bir ortamın olduğunu belirtti.

Öğretmen yaz tatilini tadilata harcadı

Batman’ın Kozluk ilçesi 29 Ekim İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Kasım Ekin, yaz tatilini öğrencileri için harcadı. Tatil boyunca, sıra ve masaları renklendiren, duvarları boyayan ve resimler çizen Ekin, sınıfa yeni bir görünüm kazandırdı.

Öğrencilerine daha kaliteli bir eğitim verebilmek için böyle bir işe giriştiğini ve 3 aylık yaz tatilini öğrencileri için harcadığını anlatan Ekin, “Bütün yazımı bu işe harcadım. Okuldaydım, işim olmadığı halde idareci arkadaşlarıma kayıt işlerinde yardımcı oldum. Sınıfımdaki masaları, sarı, kırmızı ve mavi renge boyamamın sebebi ise öğrencilerin yüzde 95’i Galatasaray ve Fenerbahçeli. Umarım bunların faydasını görürler” diye konuştu.