"Okullar servisçilerin çatışma alanı oldu; belediyeler öğrencileri ücretsiz taşımalı!"

Tüketici Hakları Derneği, okulların servis aracı sahiplerinin rant ve çatışma alanı haline geldiğini belirterek, "Okullar, servis aracı sahiplerinin çatışma alanı haline geldi. Belediyeler öğrencielri ücretsiz taşımalı" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, okulların rant aracı haline geldiğini belirterek, “Okullar, servis aracı sahiplerinin çatışma alanı haline geldi. Oysa, öğrenci otobüsle gidip gelmiş olsa 2,5- 3,5 lira masrafı olacak, servis ücretlerine verilen ücret ise en düşük 10 lira. Belediyeler öğrencileri ücretsiz taşımalıdır” şeklinde konuştu.

Okullar açılırken öğrenci ve velilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için basın toplantısı düzenleyen Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, son günlerde yaşanan okul servisi sıkıntı hakkında “Yönetmeliklere aykırı uygulamalar söz konusu. Ehliyeti olmayan şoförlere, rehberi olmayan servislere rastlanmaktadır. Öğrencilerin güvenlikleri tehlikede. Okullar servis aracı sahiplerinin çatışma alanı haline geldi. Öğrenci otobüs ile gidip gelmiş olsa 2,5- 3,5 lira masrafı olacak, servis ücretlerine verilen ücret ise en düşük 10 lira. Belediyeler öğrencileri ücretsiz taşımalıdır” diye konuştu.

Okullarda yaşanan sorunun servis ücreti sıkıntısıyla bitmediğini anlatan Çakar, okullardaki kılık- kıyafet uygulamasının rant aracı haline geldiğinin altını çizerek, “Bu alanda tekelleşmeye gidilmektedir. Öğrencilere alınan kılık kıyafetler yüksek fiyatlardan satılmaya başladı. Ayrıca öğrencilerin okul malzemelerinde de kimyasallar kullanılıyor. Söz konucu kimyasallar kanserojen etkiye sahiptir” ifadelerini kullandı.

Okul kantinlerinde satılan gıda ürünlerine de değinen Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda yayınladığı genelge olumlu ancak birtakım enerji kriterlerinin sağlanması koşulu ile ambalajlı- hazır kek, tuzlu hamur işleri, sandviçler, makarnalar, burgerler, salam, sucuk, sosis gibi gıda katkı maddesi içerin yiyeceklerin kantinlerde satılmasını uygun bulmuyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız harçlıklarını bu yiyeceklere harcıyorlar.”

Çakar, yaz saati uygulamasıyla da öğrencilerin mağduriyet yaşadığını ifade ederek, “Çocuklar sabah kahvaltılarını bile yapamadan okula gitmek zorunda kalıyor” diye belirtti.