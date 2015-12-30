İstanbul'daki okullar için ilk tatil haberi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen ve yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ederken, ilk tatil haberi üniversitelerden geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi, MEF Üniversitesi 31 Aralık’ta eğitime ara verileceğini açıkladı.

Hürriyet'ten Belemir Taşgöz'ün haberine göre; İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı üniversiteler, tatil olacaklarını duyurmaya başladılar. 30 ve 31 Aralık’la ilgili tatil duyurusu yapan üniversiteler şöyle:

İstanbul Teknik Üniversitesi:

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de 31 Aralık Perşembe günü tatil edildi.

Bilgi Üniversitesi:

Bilgi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Kötü hava koşulları nedeniyle yarın Üniversitemizin tüm kampüs ve ofisleri kapalı olacaktır. http://bit.ly/1OxrxVF “ dendi.

Bahçeşehir Üniversitesi:

Bahçeşehir Üniversitesi de bugün (30 Aralık) ve yarın (31 Aralık) tatil olduğu açıklandı. Akademik sınav takviminin ise aynen uygulanacağı belirtildi. Karar üniversitenin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Bilgi Olumsuz hava şartları nedeniyle 30.12.2015 (Bugün) ve 31 Aralık Perşembe günü lisansüstü dersleri yapılmayacaktır. Akademik sınav takvimi ise aynen uygulanacak, Cumartesi ve Pazar günü sınavlar belirlendiği şekilde yapılacaktır.”

İstanbul Arel Üniversitesi:

Üniversitenin Twitter hesabından kötü hava koşulları nedeniyle 31 Aralık’ın tatil ilan edildiği duyuruldu. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü adıyla yapılan açıklama şöyle:

“31 Aralık 2015 Perşembe günü kötü hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilecektir.”

Kemerburgaz Üniversitesi:

Üniversitede 31 Aralık’ta yapılacak finallerin hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Twitter’dan yapılan duyuru ve güncel sınav takvimi ise şöyle:

“31 Aralık Perşembe yapılacak finaller hava koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya ertelenmiştir. Güncel sınav takvimi:http://ogr.kemerburgaz.edu.tr/”

MEF Üniversitesi:

İstanbul’da bulunan MEF Üniversitesi’nin 31 Aralık Perşembe günü tatil olduğu açıklandı. Kararı üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.