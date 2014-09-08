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Okullar, birinci sınıflar için erken açıldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokullara başlayacak öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlama tarihi olan 15 Eylül'den bir hafta önce okula başladı

08 Eylül 2014 12:35

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıflara devam edecek öğrencilerin okula uyum eğitimi başladı.

Liselere uyum programı da pilot uygulama kapsamında 41 ilde belirlenen 87 okulda yapılacak.

Uyum programı kapsamında farklı okullardan gelen öğrencilerin yeni gittikleri okullara daha çabuk uyum sağlamaları amacıyla okullarda "hoşgeldin" karşılamaları, okul tanıtım etkinlikleri, öğretmen tanışma etkinlikleri, arkadaş kaynaşma etkinlikleri ve okul kuralları tanıtımı gibi bir dizi etkinlik yapılacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokullara başlayacak öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlama tarihi olan 15 Eylül'den bir hafta önce okula başladı. Okula uyum eğitimleri, 12 Eylül Cuma sona erecek.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin, alışkın olduğu ev ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan okul ortamına geçişlerinde okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, oyun, drama ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren okullar açılmadan bir hafta önce uyum programı uygulaması yapılıyor.

Öte yandan ilk kez 2013 yılında 12 pilot ilde uygulanmaya başlanan Ortaöğretime Uyum Programı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 41 ilde belirlenen 87 okulda başlatıldı.

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