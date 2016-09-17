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Okullar açıldı; İstanbul'da toplu taşıma 14.00'e kadar ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu belirterek, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenciler ve öğretmenlere başarı diledi

17 Eylül 2016 14:12

Yarın yeni eğitim-öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım araçlar 06:00-14:00 arası ücretsiz olacak.

Bayramdan tatili öncesinde İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı bugün toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kararı sosyal medya üzerinden yeniden hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu belirterek, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenciler ve öğretmenlere başarı diledi.

Yarın okulların açılmasıyla ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istediğini kaydetti. İBB'den yapılan açıklamada yarın trafikte yaşanabilecek sorunları en aza indirebilmek adına alınacak önlemler şöyle sıralandı:

"Okulların açıldığı gün toplu ulaşım araçları 06.00 -14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Ağır tonajlı araçlar, okulların açılış haftasında 06.00-10.00 saatleri arası trafiğe çıkamayacak. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar için 22.00 - 05.00 saatleri arasında gece vardiyası uygulanacak. Kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 5 bin 361 okul servisi İSPARK otoparklarından pazartesi günü ücretsiz yararlanacak.

Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleri sayesinde 755 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Trafik akışını sağlamak için bin 570 polis görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yaklaşık bin personelle görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda bin zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak."

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