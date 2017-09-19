Okullar açıldı; ilk ders 15 Temmuz darbe girişimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk dersi ‘15 Temmuz darbe girişimi’ oldu.

Ders zilinin ardından milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine ‘15 Temmuz Milli İrade Destanı’ kitapçığı dağıtıldı. Okulların ilk 2 haftasında darbe girişimini işlemeye hazırlanan bakanlık, yeni müfredatta birçok ders kitabında da 15 Temmuz’u anlattı.

Erdoğan’dan önsöz

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; MEB, yeni eğitim öğretim dönemine 15 Temmuz vurgusu ile başladı. Yeni öğretim programları kapsamında birçok derste darbe girişimini anlatmaya hazırlanan bakanlık, milyonlarca çocuğa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı ‘15 Temmuz Milli İrade Destanı’ kitapçığı dağıttı. Kitapçıkta, Erdoğan’ın, “İstiklali ve istikbali uğruna ölümü öldürenleri ne korkutabilir? Böyle bir milleti, vatanı ve iradesini korumak için canını dahi feda etmeyi göze alan bir toplumu durduracak, korkutacak, geri adım attıracak dünyada hiçbir kuvvet yoktur. Sizlerden derslerinize, eğitiminize ve hayatınıza bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum” ifadeleri dikkati çekti.

Kitaplarda da darbe

Kitapçıklarda ayrıca, İstiklal Marşı, Atatürk’ün ‘Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir’ sözü, Nurullah Genç imzalı ‘15 Temmuz Marşı’, ‘15 Temmuz Andı’ ile ‘Bütün milletimizi birleştiren ‘Yenikapı Ruhu’ ifadesi ve görselleri yer aldı. MEB, geçen yıldan itibaren okulların takviminde yer alan ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri’ni bu yıl 29 Eylül’e kadar sürdürecek.

Bu kapsamda öğrencilerden darbe girişimiyle ilgili mektup ve afiş çalışmaları talep edilecek. Ayrıca yeni öğretim programları kapsamında birçok dersin kitabında 15 Temmuz vurgusu da yer alacak. İlkokul sıralarından başlayarak öğrencilere anlatılacak darbe girişimi neredeyse bütün sınıflarda anlatılacak. Bazı kitapların arka kapağında da 15 Temmuz görselleri yer alacak.