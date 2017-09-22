Okuldan kaçan öğrencilere 'operasyon'

Düzce'de, okul yerine kafe, park ve oyun salonlarına giden öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına götürülürken, ailelerine de telefonla bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde okulların çevresindeki park, kafe, internet kafe ve oyun salonlarında denetim yaptı. Kontrol edilen alanlarda okulda olması gereken öğrenciler tespit edildi. Kimlikleri kontrol edilen öğrencilerin birçoğu, izinli, raporlu ya da ailelerinin okula gitmediklerinden bilgisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler öğrencilerden numaralarını aldıkları velilerini aradı ve durumu anlattı. Öğrenciler, polisler tarafından okullarına götürülürken iş yeri sahipleri de okul saatlerinde öğrencileri almamaları konusunda uyarıldı.



Dün ve bugün yapılan denetimlerde 83 öğrencinin bu şekilde park ve kafelerden alınarak okullarına teslim edildiği belirtildi.



Kentte 2017-2018 eğitim- öğretim yılı boyunca yapılacak bu tür denetimlerle öğrencilerin okul saatlerinde internet kafe, park ve oyun salonlarında vakit geçirmesinin önüne geçileceği belirtildi.