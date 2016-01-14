Okuldan eve kalorifer borusu bağlatan müdür açığa alındı

İzmit Kaymakamlığı, müdür olarak çalıştığı Akmeşe İlkokulu'ndan evine kalorifer hattı çektiği iddia edilen A. G.'nin açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, İzmit Kaymakamlığı, Akmeşe İlkokulu Müdürü A.G.'nin okuldan yolun karşısında bulunan evine boru çekerek evinin ısınmasını sağladığı yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattı. Okul ve evin bulunduğu alanda inceleme yapılarak, okul ile ev arasındaki yolun altından kalorifer borularının geçirildiği tespit edilip, sistem kapatıldı. Okul müdürü hakkında soruşturma açılarak, açığa alındı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Rasim Çelik de okul müdürünün kazandan evine boru hattı çektiği yönünde ihbar geldiğini belirterek "İnceleme başlattık. Okuldaki fuel oil kazanından evine izinsiz çekiyor. Bu yasal bir durum değil. Bununla ilgili inceleme başlattık" dedi.İzmit Kaymakamlığı'ndan şu yazılı açıklamada bulunuldu:

"Akmeşe İlkokulu Müdürü hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda; ilkokuldan lojmana kalorifer hattı çekildiği görülerek tutanak altına alınmış, teknik ekip ile sistem kapatılmış ve mühürlenmiş, bugün sabah da adı geçen okul müdürü hakkında Kaymakamlığımızca başlatılan soruşturma gereği okul müdürü açığa alınmıştır. Soruşturma sonuçlandığında adı geçen okul müdürü hakkında kanuni işlemler yapılacaktır."