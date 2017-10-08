Okuldan çaldıkları parayla barda eğlendiler

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, Neşet Yalçın Ortaokulu\'nun okul aile birliği kasasında bulunan 10 bin TL\'yi çalan yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 kişi yakalandı. Çaldıkları 6 bin lirayı bar ve gece kuluplerinde harcadıkları belirlenen şüphelilerden ancak 4 bin lira ele geçirildi.

Önceki gün gece saatlerinde, Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu\'na giren 5 kişi, yangın tüpü ile okul idaresinin kapısını kırarak okul aile birliğine ait kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışma ile 19 yaşındaki A.A, 18 yaşındaki R.Y, 17 yaşındaki B.S, 17 yaşındaki A.Ş. ve 16 yaşındaki C.K. yakalanırken, çaldıkları paradan geriye kalan 4 bin lira ele geçirildi. 5 kişinin 6 bin lirayı ise İstanbul\'da barlarda eğlenerek harcadıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edilen A.A, R.Y, B.S. ve A.Ş. tutuklanırken, C.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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