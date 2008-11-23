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Dünya

Okuldaki dini sembole yasaklama!

İspanya'da mahkeme kararıyla bir devlet okulundaki Hıristiyan dininin sembollerinin kaldırılacağı açıklandı.

23 Kasım 2008 02:00

İspanya’nın kuzeyindeki Valladolid kentinde mahkeme kararıyla bir devlet okulundaki Hıristiyan dininin sembollerinin kaldırılacağı açıklandı.

Macias Picavea adlı okuldaki bir grup ailenin 2005 yılında açtıkları dava dün sonuçlandı. Mahkeme, anayasanın eşitlik ve vicdan özgürlüğü konularındaki 14. ve 16. maddesine dayanarak, aileleri haklı buldu.
Sınıf ve koridorlardaki haç gibi Hıristiyan diniyle bağlantılı sembollerin kaldırılmasını sağlayacak mahkeme kararının, İspanya’da bir ilk olduğu bildirildi. Karar, diğer devlet okulları için de örnek teşkil edebilir.

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