 Okulda yangın paniği

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Mahallesi\'nde bulunan özel bir kolejde öğrenciler dersteyken elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu. Saat 15.30 sıralarında okulun konferans salonunda elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Bu sırada derste olan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

Yangın nedeniyle veliler çocuklarını okuldan almaya geldi. Çocuğunu okuldan almaya gelen bir veli, “Elektrik kontağından konferans salonunda yangın çıktığı, çocukların tahliye edildiği bize söylendi. Herhangi bir sorun olmadığından yarın eğitime devam edilecek\" dedi.

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