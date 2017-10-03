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Okulda uyuşturucu iddiası mahalleyi karıştırdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki ilkokul ve ortaokulun bulunduğu eğitim kurumunda hizmetli B

03 Ekim 2017 21:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki ilkokul ve ortaokulun bulunduğu eğitim kurumunda hizmetli B.E.\'nin, lojmanında uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası mahalleyi karıştırdı. Olayla ilgili jandarma B.E.\'yi gözaltına alırken, okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
İlkokul ile ortaokulun aynı binada bulunduğu okul binasında hizmetli olarak çalışan B.E.\'nin, okul bahçesinde kaldığı lojmanda uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası bazı öğretmen ve öğrenci velilerince ortaya atıldı. İddialar üzerine okula giden Pamukkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, hizmetli B.E.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, aynı zamanda açığa alınan B.E.\'nin kaldığı okul bahçesindeki lojmanda arama yaptı. Lojmanın çevresinde bira şişesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan ve \'bong\' denilen,  kullanıldıktan sonra atılmış plastik şişe bulundu. Lojmanın içinde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü, idari soruşturma başlatarak okula müfettiş gönderdi. Okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hem jandarmanın, hem de Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün soruşturması sürüyor.

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