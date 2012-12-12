'Okulda ücretsiz başörtüsü dağıtılıyor, başı açık öğrencilere baskı yapılıyor'

Alevi bir aileye yapılan toplu saldırı ile gündeme gelen Malatya'nın Doğanşehir İlçesine bağlı Sürgü Beldesi'nde bu kez de "Çok Programlı Lisede" kız öğrencilere ücretsiz başörtüsü dağıtıldığı ileri sürüldü. Başı açık kız öğrencilere de türban takmaları konusunda baskı uyguladığı iddia edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlattı.

Mikail Pelit'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberinin bir bölümü şöyle: Geçen Ramazan ayında Alevi bir aile ile davulcu arasında davul çalma konusunda çıkan gerginliğin adliyeye yansıdığı Sürgü Beldesi'nde, bu kez de lise öğrencilerine ücretsiz türban dağıtıldığı ve zorla taktırılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

'Okul müdürlüğü türbanları ücretsiz dağıttı'

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur, geçtiğimiz günlerde sendikal bir çalışma için gittikleri beldede bu durumun dikkatlerini çektiğini belirtti. Baytemur, "Kız öğrencilerin büyük bir bölümünün lacivert renk başörtüsüyle derslere girdiğini tespit ettik. Yapılan öğretmen, öğrenci ve veli görüşmeleri sonucunda okul müdürlüğü tarafından bu başörtülerinin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığı, öğrencilerin başörtüsüyle derse girmesini özendirici çalışmalar yapıldığı tespit edildi" iddiasında bulundu.

'Müdür uyarılara aldırmadı'

Baytemur, bazı öğretmen ve yöneticilerin bu konuda itiraz ve eleştirileri yapmalarına rağmen Okul Müdürünün bu uygulamayı ısrarla devam ettirdiğini ve öğrencilere siyah, bordo, lacivert renk seçenekleri sunarak bunlar arasından lacivert renk başörtüsünün derslerde takılmasına karar verdiğini ileri sürdü. Baytemur'un bir iddiası da öğrencilere alınan başörtülerinin paralarının erke öğretmenlerden toplandığını öne sürdü.

'Başı açık öğrencilere baskı yapıldı'

Çok Programlı Lise Müdürü'nün yaptığı uygulamalarla yetinmediğini, başı açık olan kız öğrencilere baskı yaparak, başörtüsü takmalarını istediğinin de veliler tarafından ifade edildiğine dikkat çeken Baytemur, bu baskılar sonucu bazı kız öğrencilerin başlarını örttüğü yönündeki ifadelerin dikkatlerden kaçınılmaması gerektiğini belirtti.

Baytemur, "Kılık kıyafet serbestliği gibi olumlu bulduğumuz düzenlemelerin arkasında, AKP hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına dini sembollerin girmesini sağlayan uygulamaları hedeflediği açıkça ortadadır. Sürgü Çok Programlı Lise'de yaşananlar istisna değildir" iddiasında bulundu.

Soruşturma açıldı

Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, "Konuyu basına yansıyan şekliyle biliyoruz. Malatya Valimiz konunun soruşturulması için bana direktif verdi. Ben de müfettiş görevlendirerek okula gönderdim. Ayrıca Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de soruşturmaya başladı. Şu anda durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece basında çıkan bilgilerle, bizim bilgilerimiz sınırlı. Soruşturmanın sonunda sanıyorum gerekli açıklamalar yapılacak. Şu an için daha fazla bir şey söylemem mümkün değil"