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Dünya

OKULDA SİLAHLI SALDIRGAN DEHŞETİ RIO DE JANEIRO (A.A)

07 Nisan 2011 20:08

-OKULDA SİLAHLI SALDIRGAN DEHŞETİ RIO DE JANEIRO (A.A) - 07.04.2011 - Brezilya'da silahlı bir kişinin okulda ateş açması sonucu 13 kişinin öldüğü bildirildi. TV Globo televizyonu, güvenlik kaynaklarına dayanarak silahlı kişinin Rio de Janeiro kentindeki Realengo mahallesinde bir okulda ateş açtığını, 13 kişiyi öldürdükten sonra kendini vurduğunu duyurdu. Yaralanan öğrenci ve personelden 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 23 yaşındaki Wellington Menezes de Oliveira adlı saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğu kaydedildi. Eski öğrencinin intihar etmek istediğini ifade eden bir mektup bıraktığı belirtildi. Edinilen ilk bilgilere göre Wellington Menezes de Oliveira konferans vereceğini söyleyerek, sırt çantasıyla okula girdi ve bir sınıfta ateş açtı.

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