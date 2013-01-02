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Okulda patlama: 3 öğrenci yaralı

Cizre'de Çok Programlı Lise'nin koridorunda meydana gelen patlamada 3 öğrenci yaralandı

02 Ocak 2013 16:34

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Çok Programlı Lise'de meydana gelen patlamada 3 öğrenci yaralandı. Patlamanın, koridora konulan el yapımı ses bombasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
 
Cizre'de Çok Programlı Lise'nin koridorunda meydana gelen patlamada 3 öğrenci yaralandı.

Patlama, Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde bulunan Çok Programı Lise'nin 3'üncü kat koridorunda saat 12.15 sıralarında meydana geldi.

Patlamada, 3 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrenciler Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin büyük panik yaşadığı patmaya koridora konulan bir el yapımı bir ses bombasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Polis, okulda inceleme yaparken, soruşturma başlattı.

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