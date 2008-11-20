Okulda müstehcen 'revü şov' skandalı

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Temmuz Fen Lisesi'nde pazartesi günü yapılan "dans gösterisi"ne ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bakanlık denetmenleri, okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek konuyu araştırdı.Araştırma sonunda okul yönetiminin konuyla ilgili "ciddi zaafları" bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, Öğretmenler Yasası uyarınca gerekli yasal prosedürün uygulanacağı kaydedildi.Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da 20 Temmuz Fen Lisesi'nde Öğrenci Konseyi seçimlerini kazanan grubun, "gece kulübünden çıkardıkları hayat kadınlarına okulda şov yaptırarak zafer kutlaması düzenlemelerinin, ülkenin geldiği yozlaşmanın ve kokuşmuşluğun en açık göstergesi olduğunu" savundu.Çakıcı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bizim derdimiz, öğrencilerin veya okul yönetiminin yargılanması değildir. Bizim derdimiz, ülkede gelişmekte olan kültürün geldiği nokta ve bu kültürü yaratanların sorgulanmasıdır. Yoksa esas sorgulanması gerekenler, sorgulayan durumunda olacaklarsa, değişen hiçbir şey olmayacaktır" ifadesini kullandı."Kumarhane, uyuşturucu ve gece kulübü kültürünün ülkede hızla geliştiğini, özellikle gençler ile çocukların zehirlenerek uçuruma sürüklendiğini" öne süren Çakıcı, açıklamasında, "Burada esas tartışılması gereken nokta, bugünlere nasıl geldiğimizdir. Sistemi yaratanların kimlerin olduğudur" görüşüne yer verdi.20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, okuldaki "dans gösterisi"ni "Tasvip etmiyoruz, üzücü" ifadesi ile değerlendirirken, "olayın fazla büyütüldüğünü" savundu.Okul Aile Birliği Başkanı Cahit Onbaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, her yıl yapılan Okul Konseyi ve Kaptanlık seçimlerinde öğrencilerin kendi aralarında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu yıl da iznin bu şartlarda verildiğini belirterek, "Olayların bu şekilde olmasını hiç kimse tasvip etmezken, olayı öğrenen okul müdürümüz anında müdahale ederek buna sebebiyet verenler hakkında gerekeni yapmıştır" dedi.Bu arada, seçimi kazanan öğrencinin babası olduğunu belirten ve ismini sadece Kerim olarak açıklayan veli, Kıbrıs Genç Tv akşam ana haber bültenine telefonla bağlanarak, "olayda tek sorumlunun kendisi olduğunu" açıkladı ve kamuoyundan özür diledi."Kendimi sorumlu ve suçlu hissediyorum. Bir suçlu varsa o da benim" diyen öğrenci velisi, dansçı getireceğinden okul idaresinin haberi olmadığını, seçimi kazanan çocuğuna sürpriz yapmak istediğini söyledi.Dansçıları gece kulübünden değil, tanıdığı bir lokantacı arkadaşından istediğini ve 10 dakikalığına okula iki dansçı gönderdiğini anlatan veli, kötü niyetli olmadığını belirterek, "Okul idaresinden, ailelerden ve herkesten özür diliyorum" dedi.