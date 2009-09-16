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Dünya

Okulda 'kışkırtıcı' mini eteğe yasak

İngiltere'de bir ortaokul, kız öğrencilerin mini etek giyerek erkek öğrencileri kışkırttığı gerekçesiyle mini etek giyilmesini yasakladı.

16 Eylül 2009 03:00

İngiltere'nin West Yorkshire kentinde bir ortaokul, kız öğrencilerin aşırı ölçüde kısa mini etek giyerek erkek öğrencileri kışkırttığı ve istenmeyen olaylara davetiye çıkardıkları gerekçesiyle mini etek giyilmesini yasakladı. Okul yönetimi bunun yerine kız öğrencilerin pantolon giymesine karar verdi.

Daily Mail'in haberine göre, West Yorkshire kentinde bulunan ve 1529 tarihinden beri faaliyette bulunan Bingley Ortaokulu modern tarihinde ilk kez bir kıyafet düzenlemesine sahne oldu.

Ancak yaşları 11 ila 18 arasında değişen 1900 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun yönetiminin kıyafet konusunda bir karar alması yine de kolay olmadı. Tam bir yıllık bir tartışmanın sonucunda alınan mini eteği yasaklama kararı öğrenciler tarafından değilse bile veliler tarafından olumlu karşılandı.

Okulun Başöğretmen Yardımcısı John Kane, özellikle son yıllarda modayla ilgileri artan kız öğrencilerin mini eteğin boyunu daha da kısaltma konusunda adeta birbirleriyle yarıştıklarını söyledi.

Kane, birçok kız öğrencinin zaten kısa olan eteklerin boyunu daha da kısaltmak adına bel bölgesinden kıvırarak eteklerini yukarı çektiklerini belirtti.

Yetkili, son yıllarda hem çevreden hem de velilerden giderek artan şikayetler aldıklarını belirtirken, asıl sorunun erkek öğrencilerin kışkırtılarak istenmeyen olaylara davetiye çıkarması olduğunu savundu.

John Kane, bugüne kadar herhangi bir dikkat çekici olay meydana gelmemekle birlikte aşırı kısa mini etekler nedeniyle hem kız hem de erkek öğrencilerde sıkça dikkat dağılması yaşandığını kaydetti.

Daily Mail'in haberine göre, okul yönetim kurulunun aldığı pantolon giyme kararı velilerin büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılanırken, karara karşı çıkanlardan birinin Müslüman bir veli olmasına dikkat çekti.

Doktor Raziye Ali adlı öğrenci velisi, karardan hayalkırıklığına uğradığını belirterek, “Ben kızımın etek giymesini tercih ederdim" dedi.

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