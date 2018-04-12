T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okulda, kavga ihbarına gelen polise pastalı sürpriz

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde kavga olduğu ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapıldı ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173'üncü yılı anısına pasta ikram edildi

12 Nisan 2018 18:54

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde kavga olduğu ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapıldı ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173\'üncü yılı anısına pasta ikram edildi.
Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri okula geldi. Araçlarından inen ekipler sürprizle karşılaştı. Elerinde Türk bayrakları ile polis ekiplerini karşılayan öğrenciler, pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173\'üncü yılını kutladı. Ekipler, okul idaresi ve öğrencilerin yaptığı sürpriz ve gösterilen sevgiye teşekkür etti. Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şanverdi, 10 Nisan Polis Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerinin talebini kırmadıklarını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, gece gündüz bizler için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan polislerimize sürpriz yaptık. Okulumuza kavga ihbarı üzerine gelen ekiplere pastamızı ikram ederek onları mutlu ettik” dedi. Pasta kesilirken de öğrenciler şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı attı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA HATAYın ReyhanlıPolis TeşkilatınınBilal KurtoğluHatip OrtaokuluAraçlarındanElerinde Türk bayraklarıTürk Polis TeşkilatınınEkiplerHatip Ortaokulu Müdürü MahmutNisan Polis Haftası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24