Okulda güvenlik görevlisi olan kadın, silah zoruyla kaçırıldı!

Adana'da H.İ. adlı kadın çalıştığı okula gelen silahlı bir kişi tarafından kaçırıldı. H.İ. bir süre sonra kurtulurken, polis saldırganı arıyor.

Adana'da Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi. E.A adlı erkek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt verdiği gerekçesiyle H.İ.’yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kadın direnince saldırgan üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Dün akşam meydana gelen olayda E.A. daha sonra H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, H.İ. bir süre sonra saldırganın elinden kurtuldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)