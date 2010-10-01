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OKULDA ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU SİVAS (A.A)

01 Ekim 2010 01:51

-OKULDA ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU SİVAS (A.A) - 30.09.2010 - Sivas'ta bir ilköğretim okulunda, 13 yaşındaki kız öğrenci, elleri ve ayakları  bağlı bulundu. Kaleardı Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunda eğitim gören 13 yaşındaki C.A'nın okul çıkışında eve gelmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Polisin araştırması sonucu, C.A, sınıfında elleri ve ayakları bağlı bulundu. Polis ekipleri okulda inceleme yaptı. Kızlarının okulda elleri ve ayakları bağlı bulunduğunu öğrenen aile de okula geldi. Kızın annesi ile diğer aile bireyleri, duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri ve vatandaşlar, aile bireylerini sakinleştirmeye çalıştı. Okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve okul görevlileriyle görüşen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.  Okulun koridorunda annesine sarılan C.A, annesinin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan ve bitkin olduğu gözlenen C.A, ambulansla hastaneye götürüldü.  Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da okula gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Bu arada, kız öğrencinin, çıkışta eve gitmeyerek okulun bilgisayarından internete girdiği, eve geç kaldığı için annesinin kızacağı düşüncesiyle kendisini bağladığı iddia edildi. C.A'nın okul kıyafetindeki fularla ve sınıfın masa örtüsünden kestiği parçayla ellerini ve ayaklarını bağladığı ileri sürüldü.

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