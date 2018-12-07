Okulda beton kalıplarının arasına sıkışan köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, okulun bahçesindeki beton kalıplarının arasında sıkışarak mahsur kalan köpek, öğretmen tarafından kurtarıldı.

Süleymaniye Ortaokulu\'nda meydana gelen olayda; yağmurdan korunmak için bahçedeki halı sahanın beton kalıplarının arasına giren köpek bir süre sonra bulunduğu yerden çıkamadı. Beton kalıplarının altında köpeğin mahsur kaldığını fark eden öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. Köpeğin sıkıştığı yere gelen öğretmen, beton kalıpları arasında sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtarmak için bir süre elleriyle toprağı kazdı. Ardından başı betonun altında sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılmasına sevinen öğrenciler, alkışlarla öğretmenlerine teşekkür etti. Köpeğin kurtarılması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



FOTOĞRAFLI