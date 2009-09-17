Okula yıldırım düştü, 5 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da bir okula yıldırım düşmesi sonucu 5 çocuk öldü.



Devlet radyosunun haberine göre yıldırım düşen okuldaki çocuklardan 58'i, başkent Yaounde'ye yaklaşık 460 kilometre uzaklıktaki Bamali köyü yakınlarında bulunan bir hastaneye kaldırıldı.



Okuldaki öğretmen Moses Kengong, yıldırımın düştüğü sırada çocukların derse girmeye hazırlandığını, bazı öğrencilerin dışarıda, bazılarının ise sınıflarda olduğunu belirtti.



Yıldırım düşmesi mistik bir olay olabilir



Büyücülüğe inancın yaygın olduğu Kamerun'da okula düşen yıldırım da bazı görgü tanıkları tarafından mistik bir olay olarak değerlendirildi.



Son aylarda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları ile mücadele edilen ülkede en az 6 kişi hayatını kaybetti.