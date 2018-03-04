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Okula uyuşturucu operasyonu: Güvenlikçi ve 4 öğrenci tutuklandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde polis tarafından özel bir okula yapılan operasyonda, sentetik uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i okulun özel güvenlikçisi ile 4 öğrenci, emniyetteki işlemlerin ardından

04 Mart 2018 17:16

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde polis tarafından özel bir okula yapılan operasyonda, sentetik uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i okulun özel güvenlikçisi ile 4 öğrenci, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Ergani ilçesinde bulunan özel bir okulda güvenlikçi olarak çalışan M.K.\'nin temin ettiği sentetik uyuşturucu maddesini 1’i kız 4 öğrenci ile birlikte satmaya başladıkları ihbarı üzerine polis geçen hafta okula operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 4 aydır, temin ettikleri sentetik uyuşturucuya sattıkları iddiasıyla okulun özel güvenlikçisi M.K. ile 1’i kız 4 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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