Okula giden kızlara kezzaplı saldırı

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar şehrinde bir grup kız öğrenci, kezzaplı saldırıya uğradı. Çarşaflı ve peçeli kızlar, yerel saatle dün sabah 8 sularında okudukları Mirveys Nika Kız Lisesi’ne yürüyerek gidiyordu. Bir motosiklete binen iki erkek grubun yanında durdu. Su tabancasına doldurdukları kezzabı kızların üstüne püskürten saldırganlar olay yerinden kaçtı. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Hamid Elmi, 15 genç kızın yaralandığını, yüzlerinde birinci derecede yanıklar oluşan iki genç kızın durumunun ise "çok kritik" olduğunu açıkladı. Ağır yaralı iki kız da ülkenin Şii azınlığından.



Evde oturamayız



Saldırıya uğrayan kızlardan 16 yaşındaki Atife Bibi, "Ablamın yüzüne kezzap atılınca ona yardım etmek istedim. Bana da saldırdılar. Çığlık atınca insanlar yanımıza koştu. Saldırganlar o zaman kaçtı" dedi. Atife, saldırının nedenini bilmediğini belirterek, "Kandahar güvenli değil. Ama evde oturamayız, eğitim istiyoruz. Devlet bize yardım etsin" diye konuştu. Tedavisi süren Atife’nin 18 yaşındaki ablası Şemsiye ise hayati tehlikeyi henüz atlatamadı.



Saldırıyı üstlenen henüz olmasa da, 1996-2001 döneminden ülkeyi yöneten aşırı dinci Taliban militanlarından şüpheleniliyor. Çarşaflı bile olsa kızların okula gitmesine karşı çıkan Taliban bugüne kadar yüzlerce okula saldırdı, onlarca öğrenci ve öğretmeni öldürdü. Örgütün sözcülerinden Kari Yusuf Ahmedi ise saldırının arkasında olduklarını yalanladı.



Yerel meclise bombalı tanker



Kandahar'da dün yerel meclis binasına bomba yüklü tankerle düzenlenen intihar saldırısında en az altı kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kardeşi olan Kandahar Valisi Veli Karzai, saldırı sırasında binada bulunmasına karşın yara almadı. Bina önünde dört metre derinliğinde, sekiz metre genişliğinde bir çukur açan saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Ölenler arasında iki Afgan istihbaratçı ve biri kadın olmak üzere yoldan geçen üç sivil de var. İki kadın meclis üyesi de yarala0ndı.



Öte yandan Taliban ve El Kaide’nin ülkede düzenlediği terör eylemleriyle bağlantılı olduğuna hükmedilen üç Afgan Kabil cezaevinde idam edildi.Adli bir suçtan hüküm giyen bir Afgan daha asıldı. Bir hafta içine şehirde infaz edilen ölüm cezalarının sayısı 9’a ulaştı. 120 idam mahkumu daha, Karzai’nin infaz talimatnamesini imzalamasını bekliyor.

