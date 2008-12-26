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Dünya

Okula giden kız çocukları öldürülecek

Pakistanlı Taliban militanları, kızların ocak ayından sonra okula gitmemelerini aksi halde öldürüleceklerini açıkladı

26 Aralık 2008 02:00

Pakistanlı Taliban militanları, kızların ocak ayından sonra okula gitmemelerini aksi halde öldürüleceklerini açıkladı.

Pakistan'ın Svat vadisinde üslenen Taliban militanları, kızları okula gitmemeleri için uyardı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, bölgede yasa dışı yayın yapan bir radyo istasyonunda mesajı yayımlanan Taliban yetkilisi Şah Duran, kızların ocak ayından sonra okula gitmemelerini istedi ve aksi yönde davranacakların öldürüleceği tehdidini ileri sürdü.

Taliban yetkilisi, "Kızlarınızı okula göndermekten vazgeçmeniz için 15 Ocağa kadar vaktiniz var. Bu uyarıyı dikkate almazsanız kızları öldürürüz" ifadesini kullandı. Okul yöneticilerini de tehdit eden Taliban, aksi halde okulları havaya uçuracaklarını bildirdi.

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