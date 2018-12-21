'Okula geç kalma öğlen aç kalma' projesi, çözüm oldu

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Canik ilçesinde bulunan ve ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü 2 okulda, 4 yıl önce devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması amacıyla, \'Okula geç kalma öğlen aç kalma\' projesi hayata geçirildi, öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Geçen yıl bu uygulama yemek kuponuna dönüştürüldü. Öğrencilerin, 3 TL\'lik yemek kuponunu alabilmeleri için 09.00- 09.30 saatleri arasında okula gelmeleri zorunlu olunca, devamsızlık problemi büyük ölçüde çözüldü. 4 yılın sonunda 2 okulda sürekli devamsızlık yapan öğrenci ise kalmadı.

Samsun\'un Canik ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı 200 Evler ve Yavuz Selim Mahalleleri\'ndeki Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulu\'nda 2016 yılıda \'Gün kahvaltı ile başlar\' projesi başlatıldı. Proje ile dezavantajlı durumda olan Roman öğrencilerin okullaşma oranı ve okula devamlılığının artırılması, beslenme yetersizliği nedeniyle öğrenme güçlüğünün asgari düzeye indirilmesi, gelişmekte olan çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılması amaçlandı. Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek verilen proje kapsamında hafta içi her gün ilk ders saatinde öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Uygulama kısa sürede sonuç verdi ve devamsızlık oranları düştü. Ancak bazı çocukların verilen kahvaltıyı tüketmemeleri üzerine proje geliştirildi. Geçen yıl \'Okula geç kalma öğlen aç kalma\' projesi hayata geçirilid. Sabah 09.00 ila 09.30 saatleri arasında okula gelen öğrencilere 3 TL\'lik yemek kuponu verilmeye başlandı. Öğrencilerin kupon ile okul kantininden kahvaltı ya da öğlen yemeği almaları sağlandı. Bu uygulama ile toplam 782 öğrencinin bulunduğu 2 okulda derslere geç kalma ve devamsızlık problemi büyük ölçüde çözüldü. 2 okulda da sürekli devamsızlık yapan öğrenci kalmadı.

\'SÜREKLİ DEVAMSIZ SAYISI SIFIRA İNDİ\'

Okulu ziyaret eden Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, \"Bu bölgenin en temel sorunu devamsızlık konusu. Bu bölgedeki çocuklarımızın annelerinin çoğunlukla çalışmasından dolayı sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelmeleri veya gelmemeleri gibi durumlar ortaya çıktı. Bunun üzerine kaymakamlığımıza projelerimizi sunduk. Öğrencilerimiz için ilk önce sabah kahvaltısı vermeye başladık. Fakat öğrencilerimizin bir kısmının verilen yiyeceklerini yemedikleri ve çöpe attıkları görüldü. Bu nedenle geçen yıl öğrencilere 2 TL\'lik yemek kuponu verdik. Bu yılda bu rakamı 3 TL\'ye çıkardık. Yavuz Selim İlkokulu\'nda 4 yıl önce sürekli devamsız öğrenci sayımız 32 iken bir sonraki yıl bu 8\'e, geçen yılda sıfıra kadar indi. Emrullah Efendi Ortakulu\'nda da sürekli devam sayısı 38 iken bir sonraki yıl 18\'e geçen yıl sıfıra indi\" dedi.

\'İLK YARIM SAATTE GELENLER YŞEMEK KUPONU ALABİLİYOR\'

Uzunlar sözlerine şöyle devam etti:\"Sayın Kaymakamımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetimizin destekleriyle bu yılda proje devam ediyor. Bu proje ile çocuklar erkenden okula geliyor. İlk ders saatdokuzda başlıyor. İlk yarım saatte okula gelen öğrenciler yemek kuponlarını alabiliyorlar. İki okulun öğrencilerinin yüzde 90\'ını Roman öğrencilerden oluşuyor. Biz şunu amaçladık, çocuklar okula mutlu gelsinler.\"

\'ARTIK OKULA GEÇ KALMIYORUZ\'

Öğrenci velisi 27 yaşındaki iki çocuk annesi Tombul Tıraş da \"İki çocuğum da bu okula gidiyor. Çocuklarımızı erkenden okula getiriyoruz. 3 TL yemek kuponu veriyorlar. 2 TL de biz veriyoruz, çocuklarımız günü geçiriyor. Ekonomik olarak bizim için de iyi oldu. Çocuklar burada simit, ayran dürüm, tost alabiliyorlar. Çok memnunuz bu uygulamadan. Artık okula geç kalmıyoruz\" diye konuştu.



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