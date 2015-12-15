Okula çok az giden çocuk Einstein'dan daha zeki çıktı

İngiltere'nin Essex kentinde Nicole Barr adındaki 13 yaşındaki Nicole Barr okula çok az gitmesine rağmen, girdiği IQ testinden 162 puan alarak dünyanın en zeki bilim insanları, Albert Einstein ve Stephen Hawking'i 2 puanla geride bıraktı.

İngiltere’de 13 yaşındaki Nicole Barr, IQ testinden 162 puan alarak, Albert Einstein ve Stephen Hawking’i 2 puanla geride bıraktı. Gezgin bir anne ve babanın çocuğu olduğu için sürekli okul değiştirmek zorunda kalan Barr’ın dehasını ise gittiği Burnt Mill Akademisi’ndeki ortaokul öğretmenleri keşfetti.

“Son okulum hayatımı değiştirdi”

Daily Mail gazetesinin haberine göre girdiği IQ testinden sonra Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Barr, “İlkokulda okula düzensiz gidiyordum bu nedenle annem beni son okulum Burnt Mill Akademisi’ne götürürken epey zorlandı fakat bu okul benim hayatımı değiştirdi.” dedi.

2 yaşından önce 4 işlem yapıyordu

İngiliz çocuğun annesi, Nicole’un 2 yaşından önce basit matematik işlemlerini yapabildiğini, 10 yaşında ise karmaşık sayılarla ilgili problemleri çözebildiğini söyledi. Babası ise küçük kızın dehasının, birçok yer görerek ve herkesle iletişim kurmasıyla geliştiğini belirtti. Nicole Barr’ın okumak için seçtiği kitaplar arasında İngiliz fizik dehası Hawking’in, Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabı yer alıyor. En sevdiği ders ise matematik. Bu arada küçük kız, kendi kendine mandolin çalmayı öğreniyor.

İngiltere’de fizik dehaları Albert Einstein ve Stephen Hawking’i IQ testiyle geçen ilk kız çocuğu Nicole Barr değil. Geçtiğimiz Eylül ayında aynı kentte yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Lydia Sebastian da ünlü fizikçileri 2 puanla geride bırakmıştı. Sebastian’ın annesi ise kızının dehasından bebekliğinden beri farkında olduğunu ve hatta küçük kızın 6 aylıkken konuşmaya başladığını ifade etmişti.