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Okula 5 defa geç kalmak 'yarım gün devamsızlık' sayılacak

Kadın öğretmenlerin süt izin süreleri dikkate alınacak

16 Eylül 2017 17:41

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) gerçekleştirilen düzenlemeyle, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmemesi için ilk derse 5 defa geç kalan öğrenci, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ders seçimi, okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta yapılacak, e-Okul sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilecek.

Kadın öğretmenlerin  süt izin süreleri dikkate alınacak

Yönetmelikle, açıköğretim kurumlarının yer aldığı madde hükümlerine, açıköğretim imam hatip liseleri de dahil edildi.

Buna göre, nakil komisyonu, anne veya babası ölen, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş işlemlerini, bu halin ortaya çıkmasından itibaren en geç 6 ay içinde kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Komisyon, güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üçe girenlerin, spor liselerine ise milli sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralıkta nakillerini yapacak.

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