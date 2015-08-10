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Okul zili 7 Eylül'de çalıyor

Mili Eğitim Bakanlığı 2015-2016 eğitim öğretim takvimini açıkladı

10 Ağustos 2015 23:53

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine ilişkin hazırlanan genelgeyi illere gönderdi. Genelgeye göre, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı 14 Eylül 2015 Pazartesi günü olarak belirlendi.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi, ilkokul 2. sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencilerinin yeni eğitim dönemine uyum sağlaması adına, 7-11 Eylül arasında ön program uygulanacak. Diğer bir deyişle bu öğrenciler okula 1 hafta önce başlayacaklar.

Yeni eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2016 arasında yapılacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek.

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