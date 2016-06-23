Okul yönetiminin karne hediyesi porno film oldu!

İsrail’deki bir okul, 6. sınıftan mezun olan öğrencilerine okulun tanıtım videosu yerine porno film yüklü DVD’ler dağıttı.

İsrail’in Hayfa kentinde öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri, ‘alışılmadık’ bir karne hediyesi aldı ve yıl sonunda dağıtılan tanıtım DVD’lerinden beklenmedik görüntüler çıktı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; okulun tanıtım videosunun içermesi gereken DVD’lerde porno film olduğunu fark eden ebeveynlerden birinin şikâyeti üzerine durum ortaya çıkarken, kızgın veliler okul yönetiminden açıklama istedi.

​Öğrencilerine ‘ilginç’ birer karne hediyesi veren okul yönetimi suçu DVD’leri yazdırdıkları firmaya atarken, hatanın kısa sürede düzeltileceği ifade edildi.