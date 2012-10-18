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Okul yönetimi öğrencilerini taciz eden öğretmen hakkında sessiz mi kalıyor?

Tuksal: Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu suç ortaklığına karşı göreve davet ediyorum

18 Ekim 2012 14:37

İnsan hakları aktivisti, ilahiyatçı yazar Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal, Ankara'da bir meslek lisesinde öğretmenlik yapan okurundan aldığı mektubu köşesine taşıdı. Öğretmenin Tuksal'a gönderdiği mektuptaki iddiaya göre, kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir öğretmenin okul yönetimiyle yakın ilişkide olması nedeniyle 4 aydır şikâyet dilekçelerinin işleme konmadığı iddia edildi.

Tuksal, Taraf gazetesindeki köşesinde (18 Ekim 2012) İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bakanlık yetkililerine olayın üzerine gitmeleri çağrısında bulundu ve "Soruşturma olmazsa başka yollar deneyeceğim" dedi.

Tuksal'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"İki üç hafta kadar önce Ankara’da bir meslek lisesinde çalışan öğretmen okurumdan aldığım mailde, kendi okulunda yaşanan ve ailelerin de bir şekilde haberdar olduğu taciz olaylarını şikâyet ettiğini, ama üzerinden dört ay geçmesine rağmen müfettiş gönderilmemesi ve soruşturma açılmaması sebebiyle, bu şikâyetin İlçe ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sumenaltı edildiğinden endişe ettiğini yazmıştı. Okuldaki kız öğrencilere çeşitli şekillerde tacizde bulunduğu iddia edilen, yıllardır okulda çalışan, idareyle tabiri caizse “kanka” olmuş bir öğretmen olunca, bu tür dilekçelerin işleme konulması mümkün olmuyor demek ki. Ama ben buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Bakanlık yetkililerine çağrıda bulunuyorum, bu dilekçeyi sumenaltı olmaktan kurtarmazlar ve psikologlar eşliğinde bu okulda yaşanan taciz olayını soruşturmazlar ise, başka yollar deneyeceğim, bilgileri olsun!"

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