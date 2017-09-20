Okul yolundaki kazada dede-torun yaralandı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Halil Özaydın ile okula götürdüğü yanındaki torunu 14 yaşındaki Ayşe Özaydın yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Kiraz\'a 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kiraz\'ın Altınoluk Mahallesi\'nde yaşayan Halil Özaydın, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) 9\'uncu sınıf öğrencisi olan torunu Ayşe Özaydın\'ı okula götürmek üzere 35 Z 9449 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Özaydın, Karaburç Mahallesi yakınmlarına geldiğinde direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen Jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan dede-torun, Kiraz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalinin ardından dede-torun, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Ayşe Özaydın\'ın durumunun ağır olması nedeniyle İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne nakledileceği bildirildi.



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