Okul yolundaki asma köprü çöktü: 9 ölü, 70 yaralı





Peru'nun Coracora kasabasında bir asma köprünün çökmesi sonucu 9 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.



Başkent Lima'nın 600 kilometre kadar güneydoğusundaki kasabanın Belediye Başkanı Walter Antayhua, bir lise yolunun üzerindeki asma köprünün çökmesi sonucu çok sayıda öğrencinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.



7 öğrenciyle 2 öğretmenin öldüğü olayda yaralananların çoğunun 10 ila 13 yaşında olduğu kaydedildi. 98 metre derinliğindeki bir kanyonun üzerinde bulunan 40 metre uzunluğundaki köprünün çökmesiyle yaralananlardan 13'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

