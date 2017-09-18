Okul yolunda kaza: Ane ile oğlu öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir İlçesi\'nde çocuklarını okula götüren ailenin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 39 yaşındaki Keziban Erol ile oğlu 15 yaşındaki Abdullah Erol öldü. Aracı kullanan baba Zafer Erol, yaralandı.

Eğirdir\'in Bağacık Köyü\'nde oturan Zafer Erol, eşi Keziban Erol ile oğlu Abdullah Erol\'u Isparta merkezdeki okuluna götürmek için 32 EL 091 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Eğirdir- Isparta karayolunda giden Zafer Erol\'un yönetimindeki otomobil saat 08.30 sıralarında Beşevler Mevkii\'nde sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atan otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza ardından çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Keziban Erol ve Abdullah Erol\'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı kurtulan sürücü Zafer Erol ise, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Anne ile oğlunun cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Şarampoldeki otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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