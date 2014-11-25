Okul yemeklerini beğenmeyen öğrenciler Michelle Obama'yı suçladı

Sağlıklı beslenme konusunda çalışmalar yaptığı bilinen ABD First Lady'si Michelle Obama, bugünlerde okullarda servis edilen yemekler nedeniyle öğrencilerin eleştirilerine maruz kalıyor.
Obezite karşıtı kampanyalar yürütmesiyle sık sık gündeme gelen ABD First Lady’si Michelle Obama, öğrenciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Okullarda servis edilen “iğrenç” yemekleri Twitter’da paylaşan öğrenciler, tepkilerini “Thanks Michelle Obama” (Teşekkürler Michelle Obama) etiketi altında dile getiriyor.
USA Today’in haberine göre, “Sağlıklı okul yemeklerini savunduğu” için Michelle Obama’yı suçlayan öğrencilerin eleştirileri son 10 gün içinde yoğunlaştı. Başka ülkelerdeki okul yemekleriyle kendi öğünlerini karşılaştıran Twitter kullanıcıları, yemekleri yiyemediklerini vurguluyor.