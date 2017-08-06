Okul yapımı için bağışlanan araziye 11 yıldır çivi bile çakılmadı

Manisa'da Mehmet Suphi Egemen tarafından okul yapılması için bağışlanan 36 bin 750 metrekare araziye 11 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı.

Manias'da 11 yıl önce Mehmet Suphi Egemen tarafından okul yapılması için bağışlanan arazi yıllarca boş kaldı. Suphi Egemen hayatını kaybederken yakınları okul yapılmadığı gerekçesiyle araziyi istedi. Arazinin bulunduğu Spil Mahallesi'nin Muhtarı Şakir Kaya, sorunu çözmek için Cumhurbaşkanı'na mektup yazsa da henüz sonuca ulaşamadı.

Manisa'da 2006 yılında çiftçi Mehmet Suphi Egemen, Spil Mahallesi'ndeki 36 bin 750 metrekare tarlasını, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okul yapılması için bağışladı. Ancak, yıllar geçmesine rağmen, okul için bağışlanan araziye bir çivi dahi çakılmadı. Mehmet Suphi Egemen, hayal ettiği okulu göremeden 2014 yılı Ağustos ayında vefat etti. O günden sonra arazi, çevrede bulunanlar tarafından tarla olarak kullanılmaya başlandı. Mehmet Suphi Egemen'in varisleri, bunun üzerine araziye okul yapılmayacağı takdirde geri verilmesini istedi. Bu istek, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildi.

Mahalleye okul gerek

Tapu kayıtlarına ulaşan Mahalle Muhtarı Şakir Kaya ise araziye bir an önce okul yapılması isteminde bulundu. Tarlayı ekip biçen kişilerin arazinin ellerinden gideceği için üzüldüklerini ve okul yapılmasını istemediklerini anlatan Kaya, "Bağışlanan iki tapu var. Bağışlayan kişi sadece bu okula isminin verilmesini istemiş. Toplamda 36 bin 750 metrekare bir alan. Bizim mahallemizde okul yok, çocuklar başka mahallelerdeki okullara gidiyor. Burası okul için bağışlandıysa Milli Eğitim buraya okul yapsın istiyoruz. Bundan 3 yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. O zamandan bugüne okul sorununun çözülmesi için uğraşıyorum" dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kendisine sorunun çözülmesi için buraya imar planı yapılması gerektiğini söylediklerini ifade eden Kaya, belediyelerden de destek istedi.

Cumhurbaşkanlığı'na mektup

Sorunun çözülmesini ve bir an önce okul yapılmasını isteyen Şakir Kaya, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazdı. Kaya, "Cumhurbaşkanı'na yazdığımız mektubun da cevabı geldi. Kaymakamlıktan, sorunun çözülmesi istendi. Eğer sorun bundan sonra da çözülmezse Cumhurbaşkanı'na kendim gideceğim" diye konuştu. (DHA)