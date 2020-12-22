Okul tuvaletinde "çılgın parti" düzenleyen 12 yaşındaki çocuğun DJ setine el kondu

İngiltere'de bir okulda tuvalette çılgın partiler düzenlediği tespit edilen 12 yaşındaki bir çocuğun DJ setine el kondu.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Cael Bell isimli 12 yaşındaki çocuk, okulundaki tuvalette sınıf arkadaşlarıyla çılgın partiler düzenledi. 11 Aralık'ta okul tuvaletinde düzenlediği fark edilen Bell'in DJ setine el koyuldu.

Bell'in annesi Louise Bell'in Snapchat hesabından "8 yaşından büyük tüm çocuklara" parti davetiyesi gönderdiği öğrenildi.

Louise Bell oğlunun başına gelene kızmadığını, güldüğünü söyledi. Bell "Bu korkunç bir yıldı ve biraz neşe saçmak istediği için oğluma kızamam" dedi.