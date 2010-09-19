-OKUL TRAFİĞİNE SIKI ÖNLEMLER ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması nedeniyle taşıt trafiğinde yaşanacak yoğunluğu azaltmak için sıkı önlemler alacak. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir trafiğindeki sıkışmaları ortadan kaldırmak için özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel planlamalar yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çankaya, Altındağ, Keçiören ve Mamak'ta öğrenci sayısının yüksek olduğu 30 okul çevresine çıkan yollarda polis memurları görev yapacak. Lise ve ilköğretim okullarına açılan cadde ve sokaklarda görev yapacak polislerce, trafiğin tıkanmaması için park yasağına aykırı davranan araçlar çekiciler vasıtası ile kaldırılacak. Sabit ekip görevlilerinin yanı sıra özellikle motorlu trafik polisleri ring yaparak aksaklıklara meydan vermeyecek. Ekipler, nakliye yapan taşıtların okul çevresine sabah ve akşam saatlerinde girişine izin vermeyecek. Öğrencilerin iniş-biniş alanlarında yaşanabilecek yoğunluklara karşı burada bulunan trafik görevlileri, hem öğrencilerin yaya olarak güvenli geçişlerini sağlayacak hem de taşıt trafiğinin tıkanmalara izin vermeyecek. Trafik polisleri Başkent'in trafik akışkanlığında önemli rol oynayan Beşevler Kavşağı, Konya Yolu Çiftlik Kavşağı, Kuğulu Kavşağı, Turan Güneş Bulvarı Havuzlu Sokak, Dikmen Caddesi, Konya Yolu Işıklar, Kepekli Köprü Üstü, Atatürk Bulvarı ve Bulvar üzerindeki kavşaklarda saat 07.00'den itibaren tedbir alacaklar. -SERVİS ARAÇLARI- Öğrenci taşıyan servislere yönelik denetimler de okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servisleri yeterlilik ve teknik açıdan denetleyecek. Ekipler, araçlarda, ''Okul Taşıtı'', ''Dur'' yazılarının yönetmeliğe uygun olup olmadığını, öğrencilerin ulaşabileceği camların sabit olup olmadığını, araç kapılarının açılıp kapanmaya uygun olup olmadığını, kapı sinyalinin bulunup bulunmadığını, araçların teknik muayenesinin yapılıp yapılmadığını, koltuk sayısını, koltukların sabit montajları ve her öğrenciye emniyet kemeri olup olmadığını, taşıtta 20 yaşını doldurmuş en az ilköğretim mezunu bir rehberin yeralıp almadığı ile servis sürücü belgelerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı kontrol edilecek.