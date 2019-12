-OKUL TAKIMININ BİRİNCİ LİG BAŞARISI GÜMÜŞHANE (A.A) - 01.09.2010 - Gümüşhane'nin 5 bin nüfuslu Torul ilçesinde 2006 yılında Torul Lisesi'nin takımı olarak kurulan ve daha sonra isim değişikliğiyle Torul Gençlerbirliği adını alan voleybol takımı, imkanlarına karşın büyük başarı gösterdi. Kurulduğu yıl Gümüşhane'de, ardından bölgeler arası voleybol karşılaşmalarında birinci olan Torul Lisesi Voleybol Takımı, daha sonra Erkekler Voleybol 3. Ligi'ne yükseldi. Üçüncü ligde Torul Gençlerbirliği adıyla mücadele eden ve play-off maçları sonucunda Aroma Voleybol 2. Ligi'ne yükselerek (B) Grubu'nda yer alan mavi-beyaz-kırmızılı takım, geçen sezonda Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligde mücadele hakkı elde etti. Zigana Dağı bitiminde Harşit Çayı Vadisi'nde kurulu küçük ilçede, halkın en çok ilgi gösterdiği spor branşı voleybol olurken, maçlar dolu tribünler önünde oynanıyor. Kentin futbolda tek takımı olan Gümüşhanespor üçüncü ligde mücadele ederken, ilçe takımı Torul Gençlerbirliği 4 yıl gibi kısa bir sürede voleybolda birinci lig başarısı yakaladı. Antrenörlüğünü Torul Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Terzi'nin yaptığı voleybol takımının 12 kişilik kadrosunda Torul Lisesi'nden mezun olan oyunculardan Selçuk Demirci, Sinan Bayram ve Enes Özdemir olmak üzere 3 oyuncu bulunuyor. Torul Kaymakamı Şafak Gürçam, Torul Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Aroma Erkekler Voleybol Birinci Lig'de ilçelerini ve dolayısıyla da kenti temsil edeceğini belirterek, ''Daha önceleri lise takımı olarak kurulmuştu, bir okul takımıydı. Kurulduğu yıldan itibaren her sene başarılarına başarılar ekleyerek Birinci Lige kadar yükseldi. Torul Gençlerbirliği'nin mütevazı bir ilçenin mütevazı bir takımı olarak Birinci Ligde mücadele ve bizi temsil edecek olması gerçekten gurur verici'' dedi. Bundan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Gürçam, ''Geçen yılki play-off maçlarında yaşadığımız sinerjinin devam etmesini istiyoruz. Gerek Gümüşhaneli gerekse Torullu tüm işadamlarımızı kulübümüze destek olmaya çağırıyorum. Bizler de, kaymakamlık olarak maddi ve manevi her türlü katkıyı elimizden geldiğince yapıyoruz. Ama önemli olan buna Torulluların, Gümüşhanelilerin sahip çıkmasıdır. Ben bu anlamda herkesi voleybol takımımıza destek olmaya davet ediyorum'' diye konuştu. -BELEDİYE BAŞKANI BOSTAN- Torul Belediye Başkanı Selami Bostan ise maddi ve manevi olarak Torul Gençlerbirliği'nin yanında olduklarını belirterek, ''Voleybol takımımızın Birinci Ligde bulunması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Takımımızın birinci ligde olması ilimizin ve ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu tanıtım yanında önemli ölçüde ekonomik girdiler de sağlayacak'' dedi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları ilçelerinde ağırlamanın büyük bir mutluluk verici olay olacağını ifade eden Bostan, şöyle devam etti: ''Bizler, belediye olarak bugüne kadar voleybol takımımızın deplasmandaki maçlarına gidiş gelişlerini mümkün olduğunca belediyemize ait araçlarla sağlamaya çalıştık. Spor kulübüne belediyemizin bir üst katında yer tahsis ettik. Herhangi bir kira almıyoruz. Takımın Birinci lige çıkmasıyla tahsis ettiğimiz yeri daha da genişleterek kulübümüze verdik. Takımımıza bugüne kadar sağladığımız destek gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlayacağız.'' -TORUL'DA EN ÇOK İLGİ VOLEYBOLA- Kulüp başkanı Evren Evrim Özdemir, Torul'da en çok ilgi gösterilen ve başarı elde edilen sporun voleybol olduğunu belirterek, ''Küçük bir ilçe takımı olarak büyük başarı gösterdik. Hedefimiz Aroma Erkekler Voleybol Ligi'ne yükselmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz'' dedi. Takımı, Torul halkının sahiplendiğini ve maçların çocuğuyla yaşlısıyla dolu tribünler önünde oynandığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: ''En büyük sorunumuz maddi imkansızlık. Maddi imkansızlıklara rağmen bugünlere geldik. Antrenörümüz Ümit hoca ile birlikte her şeyimizi bu takıma adadık. Taahhüt edilen paraları zamanında alamayınca kredi kartlarımızdan para çekerek sporcularımızın paralarını ödedik. Ancak, daha sonra taahhüt edilen paraların gelmesiyle birlikte onlar ödendi. Şimdi de bir eşya piyangosu düzenledik. Eşya piyangosu ile alacağımız para ile geçen yıldan kalan bir miktar borcumuz var, onu kapatıp yeni sezona yeni bir ruh ve heyecanla girmek istiyoruz.'' Takımın kurulduğu 2006 yılından itibaren antrenörlüğünü sürdüren ve Torul Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerinden Ümit Terzi ise ilçede sosyal faaliyetin eksikliğini hissettiklerinden dolayı bir voleybol takımı kurma çalışması içerisine girdiklerini anlatarak, ''Elbette ki birinci lige çıkarken çok zorluklarla karşılaştık. İlk anda okulumuzdan sporcu yetiştirdik, daha sonra da dışarıdan takviyeler yaptık. Şu anda mücadele edeceğimiz lig devlerin mücadele edeceği ligdir. Bu ligde mücadele etmek elbette kolay değil. Ama biz bu ligde de başarılı olacağımıza inanıyoruz.''