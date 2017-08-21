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Okul servislerinin camlarının ilanla kaplanması yasaklanacak

Okul servis araçlarının camlarının şeffaf olması ve yolcu taşıyan herkesin ilk yardım eğitimi alması zorunlu hale getirilecek

21 Ağustos 2017 23:19

İzmir’de kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü sonrası, okul servisleriyle ilgili yeni önemlerin alınması gündemde.

Alperen’in bulunduğu servis aracının korsan olduğu belirlenmiş, olaya ilişkin servisin şoförü Tamer İşgören ve kreşin sahibi eşi Yurdagül İşgören tutuklanırken, servis rehberi serbest bırakılmıştı. 

Sabah’tan Betül Atakent’in haberine göre hükümet olay sonrası ilk müdahalenin hemen yapılamaması ve camların ilanla kapalı olmasından dolayı Alperen’i kimsenin görememesi sebebiyle bu iki konuyu gündemine aldı.

Okul servis araçlarının camlarının şeffaf olması ve yolcu taşıyan herkesin ilkyardım eğitimi alması zorunlu hale getirilecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, “Alperen Sakin servis aracında uyumuş ve muhtemelen küçük olduğu için fark edilmemiş. Uyanıp ağlamış ancak sesini duyuramamış. Camlar şeffaf olsaydı onu birileri görebilirdi” dedi.

İlkyardım hizmetinin de yapılamadığına dikkat çeken Yıldırım, “Biz yolcu taşıyan herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiği yönünde bir çalışma hazırlıyorduk. Maalesef bu acı olay bunun zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu

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