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Okul servislerine denetim

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı

18 Eylül 2017 16:39

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Belgeleri eksik olan ve standartlara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi. 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Durdurulan okul servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ardından araçların standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. Bir araç sürücüsüne psiko-teknik belgesi olmadığı ve aracın \'Dur\' ikazının yanmadığı için 206 lira para cezası kesildi. Polisin denetim yaptığı sırada durdurulan bir servisin hostesinin ise arkadan kendi aracıyla geldiği ortaya çıktı. Araçta bulunması gereken hostese 206 lira, yine aracın \'dur\' ikazı yanmadığı için sürücüye de 206 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir servis sürücüsünün ise hiçbir eksiğine rastlanılmadı. Uygulama gün boyu devam edecek.

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