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Okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi

09 Mart 2022 10:31

Samsun'un Yakakent ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu lise öğrencisi 15 yaşındaki Sibel Şahin öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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