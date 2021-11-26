Okul servisinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta, annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Vedat Turgay yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1467 Sokak'ta saat 13.30 sıralarında Ersin A.'nın kullandığı okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı.

Minibüsün altında sürüklenen Turgay ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı.



Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.