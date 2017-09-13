Okul servisine kaçak göçmen operasyonu...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da, kaçak yollarla geldikleri Türkiye\'den yurt dışına gitmek üzere yola çıkarılan göçmenlere yönelik olarak bir okul servisine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 29 kişi yakalandı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Millet Caddesi üzerinde sırt çantalı yabancı uyruklu kişileri takibe aldı. Bu kişilerin Millet Caddesi üzerinde bekleyen bir okul servisine bindikleri görüldü. Takibe alınan okul servisi TEM Otoyolu Çatalca gişeler önünde durduruldu. Ancak ekipler araca yaklaştığında sürücü, görevli bir memura çarparak olay yerinden uzaklaştı. Ekipler ile okul servisi arasında kovalamaca yaşandı. Servis sürücüsü Büyükçekmece-Çatalca yolu üzerinde durdurduğu aracını kilitleyerek kaçtı. Servis minibüsünün içerisindeki 29 göçmen yakalanırken polis servis sürücüsünü yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı. Emniyete götürülen 29 kişinin işlemlerinin ardından sınırdışı edilecekleri öğrenildi.

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