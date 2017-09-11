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Okul servisi sürücüsü ehliyetsiz çıktı

  Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA)Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından öğrenci servislerini denetledi

11 Eylül 2017 16:33

 

Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA)Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından öğrenci servislerini denetledi. Evrakları eksik sürücülere para ceza kesildi. Polisler, kendisinin tamirci olduğunu söyleyen ve ehliyetsiz öğrenci servisi kullanan 50 yaşındaki Muzaffer Zamur’a para ceza kesti, aracını ise bağladı.

Okulların açılmasının ardından trafik polisleri, istanbul’un birçok noktasında okul servis araçlarını denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Denetleme sırasında polisler, Muzaffer Zamur’un kullandığı okul servis aracını durdurdu. Önce polislere ehliyetinin evde olduğunu, kendisinin ise tamircilik yaptığını söyledi. Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, Zamur’un hiç ehliyetinin olmadığını belirledi. Aksak yürüyen Zamur,”Serviste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlış” dedi. Muzaffer Zamur’un kullandığı araca polisler para cezası kesti, aracı bağladı. Öğrenci velileri denetimlerden çok memnun olduklarını söyledi. Denetimleri süreceği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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